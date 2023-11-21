Власти готовят удар по улетевшим из России артистам-иноагентам

Власти готовят удар по улетевшим из России артистам-иноагентам
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Они уверены, что те не имеют права на возвращение после всего сделанного и сказанного

Требование о запрете въезда в Россию для Галкина, Моргенштерна, Дудя, Макаревича и прочих иноагентов публикует SHOT. Федеральное Правительство по контролю за иностранным влиянием (ФПБК) обращается с просьбой внести поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" с целью предотвратить возвращение тех, кто чернит Родину.

Обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отправил Виталий Бородин. В документе говорится, что певцы, шоумены, журналисты и другие известные личности, которые уехали из страны и оттуда продолжают прозападную и антироссийскую пропаганду, не должны иметь права приезжать обратно, чтобы заработать на российских зрителях.

Предложение о запрете предполагается внести в 19-ю часть закона об иноагентах. Предлагается внести изменение в иноагентский закон, запрещая гражданам России, внесенным в реестр и проживающим за границей, публично выступающим против основ конституционного строя и безопасности России, въезд на территорию страны для проживания и деятельности.

На данный момент в реестр иноагентов внесено более 700 физических лиц и организаций.

Источник: Соцсети
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