Назаров жестко врезал ушлому Макаревичу*: "Седло не треснет?"

Народный артист не стал стесняться в выражениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Знаменитости, которые после известных событий прошлого года приняли для себя судьбоносное решение расплеваться с Россией и продолжить строить жизнь на чужбине, вызывают самые негативные чувства у многих бывших коллег по российской сцене. Так, народный артист России Юрий Назаров резко высказался насчет беглеца Андрея Макаревича*.



Как известно, в ситуации с украинским конфликтом певец пытался строить из себя убежденного пацифиста и резко осуждал военные действия. Однако, когда конфликт захлестнул его новую родину Израиль, он тут же переобулся и начал всячески поддерживать еврейскую армию.



Ушлость и лицемерие артиста вызывают омерзение у его бывших коллег по культурной сфере. Юрий Назаров жестко врезал Макаревичу* и подчеркнул, что за всеми его действиями стоит исключительно корыстная мотивация: все, что интересует певца – возможность сохранить свои доходы. Именно поэтому он вдруг из пацифиста превратился в воинственного патриота Израиля.

"Макаревич ведет себя, как и всегда себя вели типичные предатели. Пытается на двух стульях усидеть. А седло-то не треснет, Андрей, пятую точку не разорвет?" – жестко обратился к артисту Назаров.

К слову, ранее стало известно, что опального артиста Андрея Макаревича* обворовали.





*признан иноагентом в России