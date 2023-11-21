Лоза поставил на место русофоба Макаревича*

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
В жизни и карьере некогда популярного в России музыканта Андрея Макаревича* началась черная полоса. Карьера звезды рока пошла под откос после его бегства в Израиль. Певец не только раскритиковал решение главы государства о начале СВО, но и опустился до русофобских заявлений.
Изредка народному артисту России, признанному на родине иностранным агентом, удается выступить перед публикой. Например, недавний европейский тур для гражданина Израиля оказался настолько важен, и он не хотел терять деньги до такой степени, что не стал отменять развлекательную программу, когда на Святой земле началась война.
Андрей Макаревич* прилетел на новую родину только после завершения выступлений и сразу же оправдался, мол готов лично защищать Израиль с оружием в руках, только вот оружие никто не даст. Однако его заявления негативно восприняли в Центральной Азии.
Концерты музыканта отменили в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, где больше выступают на стороне Палестины. Разумеется, такое положение дело не устроило лидера группы "Машина времени", однако певец-патриот Юрий Лоза поставил его на место.
Автор хита "Плот" напомнил коллеге, что его аудиторией являются русскоязычные люди, которые, разумеется, возмущены оскорблениями со стороны Андрея Макаревича*.
"Вот люди, если их обозвали идиотами, как они могут на это реагировать? Они и отвечают – не хотят ходить на концерты, – заявил Юрий Лоза.
Раскрыт главный страх Киева
Источники утверждают, что объемы поставок могут расширить