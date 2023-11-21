Лоза поставил на место русофоба Макаревича*

Лоза поставил на место русофоба Макаревича*
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец напомнил о поведении своего коллеги

В жизни и карьере некогда популярного в России музыканта Андрея Макаревича* началась черная полоса. Карьера звезды рока пошла под откос после его бегства в Израиль. Певец не только раскритиковал решение главы государства о начале СВО, но и опустился до русофобских заявлений.

Изредка народному артисту России, признанному на родине иностранным агентом, удается выступить перед публикой. Например, недавний европейский тур для гражданина Израиля оказался настолько важен, и он не хотел терять деньги до такой степени, что не стал отменять развлекательную программу, когда на Святой земле началась война.

Андрей Макаревич* прилетел на новую родину только после завершения выступлений и сразу же оправдался, мол готов лично защищать Израиль с оружием в руках, только вот оружие никто не даст. Однако его заявления негативно восприняли в Центральной Азии.

Концерты музыканта отменили в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, где больше выступают на стороне Палестины. Разумеется, такое положение дело не устроило лидера группы "Машина времени", однако певец-патриот Юрий Лоза поставил его на место.

Автор хита "Плот" напомнил коллеге, что его аудиторией являются русскоязычные люди, которые, разумеется, возмущены оскорблениями со стороны Андрея Макаревича*.

"Вот люди, если их обозвали идиотами, как они могут на это реагировать? Они и отвечают – не хотят ходить на концерты, – заявил Юрий Лоза.

*Признан иноагентом в РФ
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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