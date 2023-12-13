Вайкуле нашла Галкину* новую работу в Латвии

Вайкуле нашла Галкину* новую работу в Латвии
Фото: соцсети
Для заработков артисту пришлось отказаться от русского языка

Максим Галкин* после отъезда из России вынужден много работать, чтобы содержать привыкших к роскоши своих членов семьи. Юморист много гастролирует по различным странам, а также не стесняется выступать на частных корпоративах у известных людей. К примеру, недавно работу в Латвии ему подкинула Лайма Вайкуле.

В соцсетях появились видео с корпоратива юрмальского миллионера Юлия Круминьша, который проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. При этом вести загульную и роскошную жизнь мужчина не перестает. Поэтому решил устроить грандиозное гуляние с участием известных артистов.

Миллионер пригласил на мероприятие свою давнюю знакомую Лайму Вайкуле, а за ней и ее близкого друга – Максима Галкина. Артист развлекал публику песнями на латвийском языке и не особо стремился петь на русском, хотя собравшаяся публика прекрасно им владеет.

"Пусть теперь хоть каждую неделю новый язык учит. Плавает туда-сюда, думает, к какому берегу прилипнуть", – критикуют его в Сети.

Латыши, впрочем, были в восторге от перфоманса Галкина*, продемонстрировавшего свое знание их родного языка. 

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева вместе со всеми членами планирует переехать в Лондон. Сделать это она хочет ради хорошего образования своих детей.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Telegram
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