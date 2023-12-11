Эрнст нашел неожиданную замену Галкину* на ТВ

Программа возвращается в эфир, но теперь вести ее будет не беглый юморист

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*

После февраля прошлого года почти все развлекательные программы Первого канала сняли с сетки вещания. Очень долго зрители смотрели только социально-политические и аналитические шоу. Однако в этом году потихоньку начинают возвращать в эфир многие проекты, в том числе и шоу "Лучше всех!". Но теперь у нее будет другой ведущий.

Передача пользовалась любовью миллионов телезрителей. Видеоролики с одаренными детьми набирали миллионные просмотры в социальных сетях, битва чемпиона мира по шахматам с трехлетним гроссмейстером тоже надолго запомнилась зрителям. Полюбили зрители и математика-поэта Алекса Дарчиева, и уникальную повариху Полину Симонову, и возможного будущего губернатора Петербурга Романа Шулико.

Со всеми героями разговаривал Максим Галкин*, покинувший Россию в прошлом году. Теперь шоу вернется, но с другим ведущим. Это место займет известная по передачам "Орел и решка" и "Жизнь других" Жанна Бадоева. Мать двоих детей, она отлично ладит с малышами и подростками, так что команда ждет свежей струи и моря позитива от новой ведущей.

В настоящий момент Бадоева снимает очередной эпизод "Жизни" в Гонконге. Вскоре ей предстоит попробовать силы в новом для себя формате в шоу "Лучше всех!".

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров не ожидал насмешек от Галкина*, за которого не раз заступался как за бывшего друга.

*признан иностранным агентом решением Минюста