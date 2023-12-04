Раскрыта сумма гонорара Максима Галкина* за рубежом

Выяснилось, какую сумму беглый комик получает за корпоратив в солнечной Анталии



НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА





Еще несколько лет назад юморист Максим Галкин* был востребованным артистом и желанным гостем на корпоративах и частных вечеринках. Пользовались успехом и его концерты. Но в прошлом году все изменилось. Так, выяснили, сколько потребует беглый юморист за выступление на корпоративе в Турции.

Сегодня в Росии выступления комика-иноагента не организует никто, а олигархи не желают иметь дело с опальным артистом даже бесплатно, не говоря уже о гонорарах. Галкин* выступает теперь только за границей и смотрит не на политические взгляды заказчиков, а на толщину их кошелька.



Ведущий шоу "Новые русские сенсации" во время звонка директору Галкина* поинтересовался, в какую сумму обойдется искрометный юмор мужа примадонны, если заказать его, например, в солнечной Анталии. Эльвира Мокробородова ответила, что звезда потребует солидный гонорар размером в сто тысяч евро.

Напомним, в сентябре прошлого года Максим Галкин* попал в реестр иноагентов, а через некоторое время уехал вместе с семьей в Израиль. Правда, долго на новой родине звездная чета не осталась, потому что на Святой земле начались боевые действия. Вскоре после этого знаменитых супругов видели на земле острова Кипр.

Как дальше будут жить примадонна и ее молодой муж, не знает никто, но в окружении пары поговаривают, что именно Галкин* подбил жену на отъезд из России, потому что ему надо было срочно уехать, а Пугачева поехала за ним, бросив все, что заработала в России.

*признан иностранным агентом решением Минюста