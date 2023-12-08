"Заступился и получил по шапке": Киркоров высказался о предательстве Галкина

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Поп-король Филипп Киркоров в феврале 2022 года отказался следовать примеру многих коллег и остался в России. Естественно, такой поворот событий вызвал насмешки и издевки со стороны коллег и некогда близких друзей. Певец терпел – и, наконец, прервал молчание, высказавшись о тех, кто пытался его опорочить.
В ходе интервью Алесандру Добровинскому артист ответил на откровенные вопросы – в том числе, и касающиеся взаимоотношений (или того, что могло от них остаться) с Максимом Галкиным*. Ранее оба были большими друзьями. Однако ни с экс-ведущим "Кто хочет стать миллионером", ни с Аллой Пугачевой, его нынешней супругой, Филипп не общается.
Киркоров вспомнил, как в прошлом году его буквально затравили злые языки, которые были готовы рвать посмевшего заявить о собственном патриотизме певца на части. Однако тот остался цел – и терпел все удары в медийном поле с непроницаемым выражением лица, словно не обращая на это никакого внимания. Обиднее всего Филиппу за то, что он заступился за иноагента. А тот таких усилий явно не оценил.
"И не ожидал, что после этого всего, что Максим будет ездить и оскорблять себя", – признается исполнитель.
Кстати, Галкин в своих номерах шутит о России вдоль и поперек – не забывая поддеть Киркорова. Однажды даже заявил, что ради спасения Родины тот пойдет на передовую "в колготках".
Стало известно о дальнейших планах артиста