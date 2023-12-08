"Заступился и получил по шапке": Киркоров высказался о предательстве Галкина

Певец не ожидал, что вместо благодарностей некогда близкий человек будет отплачивать ему издевками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Поп-король Филипп Киркоров в феврале 2022 года отказался следовать примеру многих коллег и остался в России. Естественно, такой поворот событий вызвал насмешки и издевки со стороны коллег и некогда близких друзей. Певец терпел – и, наконец, прервал молчание, высказавшись о тех, кто пытался его опорочить.



В ходе интервью Алесандру Добровинскому артист ответил на откровенные вопросы – в том числе, и касающиеся взаимоотношений (или того, что могло от них остаться) с Максимом Галкиным*. Ранее оба были большими друзьями. Однако ни с экс-ведущим "Кто хочет стать миллионером", ни с Аллой Пугачевой, его нынешней супругой, Филипп не общается.



Киркоров вспомнил, как в прошлом году его буквально затравили злые языки, которые были готовы рвать посмевшего заявить о собственном патриотизме певца на части. Однако тот остался цел – и терпел все удары в медийном поле с непроницаемым выражением лица, словно не обращая на это никакого внимания. Обиднее всего Филиппу за то, что он заступился за иноагента. А тот таких усилий явно не оценил.

"И не ожидал, что после этого всего, что Максим будет ездить и оскорблять себя", – признается исполнитель.

Кстати, Галкин в своих номерах шутит о России вдоль и поперек – не забывая поддеть Киркорова. Однажды даже заявил, что ради спасения Родины тот пойдет на передовую "в колготках".

*признан иностранным агентом решением Минюста