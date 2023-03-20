"Едь в колготках на СВО": Галкин* публично плюнул в Киркорова

"Едь в колготках на СВО": Галкин* публично плюнул в Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Бывший стерпел удар под дых от нынешнего супруга Примадонны

Популярный шоумен Максим Галкин* оказался в ударе во время своих гастролей по Америке: на этот раз комик обрушился с критикой в адрес давнего друга и знакомого Филиппа Киркорова. 

Максим во всеуслышание объявил, что желает отправить поп-короля в зону боевых действий. Хотя и запретил аудитории снимать его выступления на камеру – однако запрет, конечно, был проигнорирован.

Так, Максим громогласно ответил на заявление Ангелины Вовк, которая объявила о готовности уехать воевать за Россию в зону СВО – вместе с персонажами из "Спокойной ночи, малыши". Галкин заявил, что отправил бы в первую очередь Филю, вспомнив, как его давний знакомый – как раз Киркоров – выступал в одном клипе в прозрачных колготках.

"Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено" – заявил Максим.

К слову, настроенный пророссийский Киркоров пока что не давал никаких комментариев на этот счет.

*признан иноагентом в РФ решением Минюста
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Новые виды пыток: как украинские боевики издеваются над пленными

Незалежные стали еще изощреннее

Смотрите в небо: Москва пригрозила ракетой "арестовавшему" Путина Гаагскому суду

Наглость международных организаций не знает предела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей