"Едь в колготках на СВО": Галкин* публично плюнул в Киркорова

Бывший стерпел удар под дых от нынешнего супруга Примадонны

Популярный шоумен Максим Галкин* оказался в ударе во время своих гастролей по Америке: на этот раз комик обрушился с критикой в адрес давнего друга и знакомого Филиппа Киркорова.

Максим во всеуслышание объявил, что желает отправить поп-короля в зону боевых действий. Хотя и запретил аудитории снимать его выступления на камеру – однако запрет, конечно, был проигнорирован.

Так, Максим громогласно ответил на заявление Ангелины Вовк, которая объявила о готовности уехать воевать за Россию в зону СВО – вместе с персонажами из "Спокойной ночи, малыши". Галкин заявил, что отправил бы в первую очередь Филю, вспомнив, как его давний знакомый – как раз Киркоров – выступал в одном клипе в прозрачных колготках.

"Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено" – заявил Максим.

К слову, настроенный пророссийский Киркоров пока что не давал никаких комментариев на этот счет.

*признан иноагентом в РФ решением Минюста