Беглецу Макаревичу* жестоко отомстили в день рождения

Беглецу Макаревичу* жестоко отомстили в день рождения
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жизнь артиста серьезно изменилась

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА 

Когда-то известный певец Андрей Макаревич* был одним из самых востребованных и уважаемых музыкантов на российской сцене. Однако после известных событий прошлого года артист сбежал из России и встал на четкие антироссийские позиции, после чего растерял большинство своих поклонников. Хлесткую оплеуху певец получил накануне, в день своего рождения, 11 декабря.

В сфере российского шоу-бизнеса принято активно поздравлять коллег с торжественными событиями. Обычно социальные сети в день рождения Макаревича* пестрят постами, посвященными музыканту и его культурным достижениям. Однако не в этот раз.

Артист, привыкший к всеобщему вниманию и восторгам со стороны фанатов и коллег, был наказан практически тотальным игнором в интернет-пространстве. Товарищи по музыкальному цеху, которые ежегодно писали восторженные поздравления, где признавались в самых горячих чувствах к Андрею, в этот раз словно воды в рот набрали.

Можно предположить, что дальновидные артисты решили обойтись без публичности и лично или по телефону поздравили опального музыканта. Однако, как бы там ни было, жизнь Макаревича* серьезно изменилась – теперь его даже стесняются открыто поздравлять в соцсетях.

К слову, ранее по Макаревичу* жестко врезал народный артист России Юрий Назаров.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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