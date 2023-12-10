Онкобольная певица-русофобка снова отличилась

Laima Rendezvous Jūrmala не проводился три года. Сначала мешала пандемия, потом спецоперация. Несмотря ни на что, в 2023 году артистка все же решила собрать программу, пригласив туда исключительно врагов России и иностранных агентов. Певица собрала на Рижском взморье россиян, деятельность которых Минюст признал финансируемой из-за рубежа. А выручку от билетов она передала ВСУ для борьбы с Россией.

В этом нет ничего странного. Лайма Вайкуле – племянница фашиста, который был близок к Гитлеру. И теперь, очевидно, продолжает дела родственника.

Поскольку ВСУ все еще пытаются сражаться, а денег катастрофически не хватает, то уже сейчас, в декабре 2023 года, Вайкуле решила объявить старт продажи билетов на свой очередной авторский фестиваль, который должен продет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари".

Еще нет афиши, нет списка исполнителей. Известно лишь, что певица хочет сделать акцент на музыкантах из Израиля, Италии и Грузии. Но зрителям уже предлагают выложить от 45 до 207 евро и даже обещают скидку в 10 процентов. Плюс некий "Рождественский подарок" от певцы-русофобки.

Оптимизму онкобольной Вайкуле, которая строит планы на 7 месяцев вперед, можно только позавидовать. А заодно и напомнить, что по российскому законодательству, любая помощь Украине влечет за собой уголовную ответственность – до 20 лет колонии.