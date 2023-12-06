Олигархи с Рублевки объявили Вайкуле бойкот

Олигархи с Рублевки объявили Вайкуле бойкот
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Первые патриоты страны пригрозили певице уголовным делом

Рублевские олигархи, ранее постоянно приглашавшие Лайму Вайкуле на частные мероприятия, заявили, что больше не намерены звать нерукопожатную латвийскую звезду. Элита, к тому же, готова возбудить уголовное дело против знаменитости за антироссийскую деятельность, помощь украинским войскам и резкие фразы в отношении россиян, сообщила светская львица Алена Кравец, сославшаяся на собственных юристов.

"На несколько уголовных статей в России наговорила и наделала", – высказалась Кравец.

Рублевка негодует из-за всего того, что творит Лайма. Не так давно та устроила сбор средств для Украины, пригласила на собственный концерт сбежавших из России артистов-иноагентов.

Рублевские бизнесмены в негодовании от сомнительных заявлений Лаймы, попахивающих уже евгенической теорией нацизма – та ранее заявляла, что у русских не такая хорошая генетика.

Элита с Рублевки, пояснила Алена, таким образом предупредила Лайму: если та сунется в Россию, олигархи сделают все, чтобы в отношении певицы возбудили уголовное дело.

А ранее Лайма изумила свою аудиторию после одного из недавних интервью: в глаза зрителей бросились глубокие морщины певицы, которых никто не видел при просмотре ее фото в соцсетях. Комментарий по этому поводу дала даже пластический хирург.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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