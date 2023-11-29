Появившуюся на публике Вайкуле никто не узнал: что произошло с лицом певицы

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Недавнее появление Лаймы Вайкуле на публике изрядно удивило ее поклонников – некоторые и вовсе начали заявлять о необратимых изменениях в здоровье певицы. Хотя до этого никаких подозрений не было: для своих 69 лет исполнительница выглядит просто прекрасно.
Однако в новом интервью лицо Лаймы вдруг никто не узнал из-за глубочайших морщин. Публика предположила, что причина кроется из-за очередных "болячек", которые могут донимать исполнительницу.
Остальные решили, что Вайкуле испытывала некие проблемы после операции в Соединенных Штатах. Однако с тех пор, кажется, с певицей ничего серьезного не произошло.
Кстати, еще в начале девяностых годов Лайме диагностировали рак груди. На протяжении нескольких месяцев она приводила себя в порядок с помощью терапии, после которой последовала реабилитация. Еще в прошлом году в Сети начали поговаривать о случившемся рецидиве – после этого певица стала появляться на публичных мероприятиях в платке, чем вызвала слухи о химиотерапии. А сама звезда все это время предпочитала отмалчиваться.
Ранее "Утро" рассказывало, как Вайкуле потеряла дом в Юрмале.
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