Появившуюся на публике Вайкуле никто не узнал: что произошло с лицом певицы

В Сети говорят о проблемах со здоровьем звезды

Недавнее появление Лаймы Вайкуле на публике изрядно удивило ее поклонников – некоторые и вовсе начали заявлять о необратимых изменениях в здоровье певицы. Хотя до этого никаких подозрений не было: для своих 69 лет исполнительница выглядит просто прекрасно.

Однако в новом интервью лицо Лаймы вдруг никто не узнал из-за глубочайших морщин. Публика предположила, что причина кроется из-за очередных "болячек", которые могут донимать исполнительницу.

Остальные решили, что Вайкуле испытывала некие проблемы после операции в Соединенных Штатах. Однако с тех пор, кажется, с певицей ничего серьезного не произошло.

Кстати, еще в начале девяностых годов Лайме диагностировали рак груди. На протяжении нескольких месяцев она приводила себя в порядок с помощью терапии, после которой последовала реабилитация. Еще в прошлом году в Сети начали поговаривать о случившемся рецидиве – после этого певица стала появляться на публичных мероприятиях в платке, чем вызвала слухи о химиотерапии. А сама звезда все это время предпочитала отмалчиваться.

Ранее "Утро" рассказывало, как Вайкуле потеряла дом в Юрмале.