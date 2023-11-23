Вайкуле затравили в Латвии: ее доходы под угрозой

Она назвала условие, при котором подумает о возвращении в Россию

Эстрадная певица Лайма Вайкуле покинула Россию и уехала в Латвию после февраля 2022 года в связи с общественно-политическими событиями. Несмотря на колоссальный успех, который подарила ей страна и благодарная российская аудитория, Вайкуле из-за рубежа неоднократно сыпала обвинениями и утверждала, что своей карьерой обязана стечению жизненных обстоятельств и хорошей наследственности.

Уже будучи в Латвии, Вайкуле продолжила развивать там свой бизнес в сфере бьюти-индустрии, ожидая, что он будет встречен с распростертыми объятиями. Но случилось обратное: у певицы появились враги в лице местных националистов.

Так, музыкант из Латвии Марцис Кулис, представляющий националистическую партию "Консервативные", усмотрел в словах исполнительницы двуличие, заметив, что ее салон красоты Laima Lux в Риге предоставляет информацию не только на латышском, но и на русском языке. Он стал собирать вокруг себя единомышленников, призывая бойкотировать салон. Кулис также заявил, что в этом заведении людей обслуживают "неопытные русскоязычные", и стоит держаться от него подальше, чтобы не испортить себе прическу.

Между тем компания Laima Lux продолжает работу во многих городах России без прямого участия Вайкуле, принося ей огромную прибыль – куда большую, чем в зарубежных филиалах.

По подсчетам налоговой, за три года компания продала в России косметику и оборудование на сумму более миллиарда рублей, но декларировала всего 29 тыс. рублей прибыли, что тоже вызывает немало вопросов.

Однако кое-что все же изменилось: если прежде артистка утверждала, что никогда не будет выступать перед россиянами, то теперь она допускает такую возможность. В интервью украинской прессе она подчеркнула, что ждет покаяния от бывших сограждан.

"Я никогда не буду выступать в России, могу утверждать это с уверенностью. Может быть, если будут извинения и покаяние, если что-то изменится", – отчеканила артистка.

Ранее сообщалось, как Вайкуле снова выплеснула "ведро помоев" на россиян.