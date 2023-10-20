Озвучена главная претензия россиян к Вайкуле

Бывшей звезде советской эстрады выдвинули обвинение в двойных стандартах

Латвийская певица-русофобка Лайма Вайкуле после февральских событий прошлого года активно выказывает неприязнь к россиянам и критикует российскую власть. Но при этом в ее воззрениях наблюдаются отчетливые двойные стандарты, по мнению многих россиян в соцсетях.

Например, регулярно понося Россию и ее действия, начавшиеся боевые действия между Израилем и Палестиной певица прокомментировать почему-то не удосужилась. Пользователи Сети возмущены, что начало этой войны прибалтийкой, позиционирующей себя миротворцем, осталось без комментариев со стороны Лаймы. Ни демонстративных черных квадратов в соцсетях, ни постов про Израиль.

Хотя там живет беглая примадонна российской сцены, дружбу с которой Вайкуле всячески подчеркивает. Они познакомились много лет назад, недавно Лайма в очередной раз признавалась в горячей любви звездной паре и утверждала, что у нее с супругами схожее отношение ко многим вещам и событиям в жизни. По ее словам, мало кто из людей имеет честь, а Пугачева и ее муж – как раз из таких.

Однако после начала боевых действий латвийская звезда не сделала ничего для давней подружки. Пугачева, брошенная уехавшим на гастроли мужем, осталась с двумя маленькими детьми в воюющем Израиле, рискуя жизнью. Приглашения переехать в безопасную Юрмалу до сих пор не последовало. Хотя та же примадонна поддержала когда-то свежесозданный подругой фестиваль "Рандеву" и принимала участие в концерте. Видимо, дружба – как в пословице про табачок врозь.

Недавно, кстати, Вайкуле очень жестко раскритиковала давнюю подружку, заявив, что это безвкусно – присваивать самим себе звания и титулы.

