Певица может ни в чем себе не отказывать

Лайма Вайкуле говорит, что якобы "кормила весь Советской Союз". Но в то же время она делала пенсионные отчисления. И любопытно узнать, какая у нее пенсия сегодня.

В 1995 году в Латвии был принят Закон о государственных пенсиях, в 1997 – о государственном социальном страховании. И пенсионный возраст стал постепенно увеличиваться – с 2025 года он будет равен 65 годам. Вайкуле вышла на заслуженный отдых раньше – в 60 года, а сегодня ей 69.

Трудовая пенсия в Латвии составляет в среднем 574 евро. У Вайкуле, как уверяют ее прибалтийские коллеги, она выше – около 800 евро в месяц. Но скоро будет получать больше – в октябре пенсии в Латвии будут увеличены на 1,0640. Правда, проиндексированы будут только выплаты до 609 евро. Таким образом, Вайкуле будет получать на целых 48 евро в месяц больше.

Концертов в России певица лишилась, потому что собирает деньги для боевиков украинской армии, проводит русофобский фестиваль и негативно высказывается о нашей Родине. Поэтому даже 48 евро – а это около 5000 рублей – не будут сегодня для Лаймы лишними. Тем более, на борьбу с раком у нее уходит много денег.