Для ярой русофобки Лаймы Вайкуле готовят наказание в России

Для ярой русофобки Лаймы Вайкуле готовят наказание в России
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правоохранители наконец-то взялись за певицу

Когда-то Лайма Вайкуле пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя. Однако после событий прошлого года советская звезда вдруг ощутила себя убежденной защитницей киевского режима и начала сыпать проклятия на нашу страну. Теперь стало известно, что за русофобку возьмутся российские правоохранители. Если будут выявлены нарушения законодательства, звезда понесет соответствующее наказание.

В информационном пространстве распространяются сведения о том, что полиция и налоговая инициировали проверку деятельности Лаймы Вайкуле. По имеющимся данным, разбирательства начались после заявления руководителя Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Общественник требовал привлечь артистку по статье "Реабилитация нацизма". Сообщается, что его обращение отправили в прокуратуру и налоговую по Западному административному округу Москвы. Теперь певицей займутся наши правоохранители.

Ранее артистка резко высказалась о советских военных памятниках и заявила, что их давно пора сносить. Мол, мемориалы не представляют художественной ценности и должны быть уничтожены.

К слову, недавно Лайма Вайкуле строго раскритиковала свою подругу Аллу Пугачеву.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Россия мощно врезала обнаглевшей Японии: введен запрет

Москва пошла по стопам Китая

После презентации новых купюр в России разразился громкий скандал

На изображениях нашли "ужасную ошибку"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей