Для ярой русофобки Лаймы Вайкуле готовят наказание в России

Правоохранители наконец-то взялись за певицу

Когда-то Лайма Вайкуле пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя. Однако после событий прошлого года советская звезда вдруг ощутила себя убежденной защитницей киевского режима и начала сыпать проклятия на нашу страну. Теперь стало известно, что за русофобку возьмутся российские правоохранители. Если будут выявлены нарушения законодательства, звезда понесет соответствующее наказание.



В информационном пространстве распространяются сведения о том, что полиция и налоговая инициировали проверку деятельности Лаймы Вайкуле. По имеющимся данным, разбирательства начались после заявления руководителя Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.



Общественник требовал привлечь артистку по статье "Реабилитация нацизма". Сообщается, что его обращение отправили в прокуратуру и налоговую по Западному административному округу Москвы. Теперь певицей займутся наши правоохранители.



Ранее артистка резко высказалась о советских военных памятниках и заявила, что их давно пора сносить. Мол, мемориалы не представляют художественной ценности и должны быть уничтожены.



К слову, недавно Лайма Вайкуле строго раскритиковала свою подругу Аллу Пугачеву.

