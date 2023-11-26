Вайкуле лишилась дома в Юрмале по решению властей

Вайкуле лишилась дома в Юрмале по решению властей
Фото: YouTube.com
Об этом рассказал ее знакомый

Лайма Вайкуле в последнее время переквалифицировалась из эстрадной артистки в политога – знаменитость на постоянной основе дает различные интервью, в которых дает свою оценку происходящему. При этом раньше звезда открещивалась от подобных разговоров, заявляя, что ничего в этом не понимает. Знакомые рассказали, что могло заставить знаменитость так поменять свои взгляды.

Поэт Виктор Пеленягрэ, который в свое время написал хиты "Я вышла на Пикадилли" и "Акапулько", вспомнил, как в 1991-ом году Вайкуле лишилась дома в Юрмале по решению властей. Он полагает, что с тех пор звезда боится повторения ситуации и делает все, чтобы этого избежать. 

"Я на сто процентов уверен, что на нее наехали "лесные братья" и​ сказали, что и как говорить", – считает он.

При этом Пеленягрэ уверяет, что до этого Вайкуле всегда с уважением относилась к России, ведь, по большому счету, она состоялась именно как русская певица, у которой прибалтийские корни.

Ранее в интервью Лайма Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам.

Источник: Московский комсомолец
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