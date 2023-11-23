Пригожин дал совет требующей от россиян извинений Вайкуле

У продюсера нашлось одно слово, чтобы описать Лайму

Жители России не должны и не станут приносить извинения артистам зарубежной сцены ради концертов, заявил продюсер Иосиф Пригожин, назвавший "долбанутой" Лайму Вайкуле – ранее она потребовала от россиян покаяния в качестве одного из условий своего возвращения на сцену в РФ.

Пригожин недоумевает: кем считают себя артисты, раздающие чужой стране указания? Каждый, указал Иосиф, должен разбираться с собственными проблемами у себя дома. К примеру, Лайме давно нужно разобраться с отменой "Новой волны" в Юрмале и задать официальной Риге вопрос о причинах запрета на въезд российских артистов.

Вдобавок Иосиф заметил, что артисты соседних государств всячески пользовались благами России, в которой зарабатывали средства.

Поведение Лаймы вызвало разочарование у Иосифа – тот не ожидал, что всегда "деликатная женщина", старательно обходившая острые углы стороной, вдруг оказалась в числе агрессивно говорящих голов.

Ранее Вайкуле озвучила свои условия россиянам для возвращения в РФ с концертами.