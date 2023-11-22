Вайкуле потребовала от россиян "извинений и покаяния"

Вайкуле потребовала от россиян "извинений и покаяния"
Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
И пообещала после этого подумать над возвращением на российскую сцену

Лайма Вайкуле более не желает видеть российскую аудиторию на собственных концертах – однако готова сменить гнев на милость при одном условии. Хотя совсем недавно божилась, что больше никогда не станет выступать в России.

69-летняя исполнительница хита "Вернисаж", тем не менее, продолжает выступать по миру с известным репертуаром, записанном на русском языке. И недавно вдруг сообщила, что готова однажды изменить собственную позицию, чтобы приехать в Россию.

"Может быть", уточнила Лайма, выступлению в России быть –  "если будут извинения и покаяние". Однако сейчас артистка настроена пессимистично – сомневается, что до этого дойдет дело. Пока что уверена, что никогда там не выступит.

Вайкуле взяла на себя миссию по "просветлению" россиян, как утверждает сама. И готова увидеть их после того, как в России наступят очередные "девяностые" с перестроечным укладом жизни, миром, свободой и жвачкой. 

"Но я едва ли доживу до этого времени", – вздыхала Лайма в одном из интервью.

А ранее Лайма с восторгом рассказывала о встрече с Чулпан Хаматовой, которая, с ее слов, уже начала говорить на латышском.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Финляндию заподозрили в подготовке к разделу России

Специалисты рассказали об амбициях соседей

Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО

Беседа состоялась месяц назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей