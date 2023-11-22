Вайкуле потребовала от россиян "извинений и покаяния"

И пообещала после этого подумать над возвращением на российскую сцену

Лайма Вайкуле более не желает видеть российскую аудиторию на собственных концертах – однако готова сменить гнев на милость при одном условии. Хотя совсем недавно божилась, что больше никогда не станет выступать в России.

69-летняя исполнительница хита "Вернисаж", тем не менее, продолжает выступать по миру с известным репертуаром, записанном на русском языке. И недавно вдруг сообщила, что готова однажды изменить собственную позицию, чтобы приехать в Россию.

"Может быть", уточнила Лайма, выступлению в России быть – "если будут извинения и покаяние". Однако сейчас артистка настроена пессимистично – сомневается, что до этого дойдет дело. Пока что уверена, что никогда там не выступит.

Вайкуле взяла на себя миссию по "просветлению" россиян, как утверждает сама. И готова увидеть их после того, как в России наступят очередные "девяностые" с перестроечным укладом жизни, миром, свободой и жвачкой.

"Но я едва ли доживу до этого времени", – вздыхала Лайма в одном из интервью.

А ранее Лайма с восторгом рассказывала о встрече с Чулпан Хаматовой, которая, с ее слов, уже начала говорить на латышском.

