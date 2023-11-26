Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам

Вайкуле неожиданно призналась в любви к россиянам
Фото: кадр YouTube.com
Артистка вспомнила о своих гастролях по Сибири

Лайма Вайкуле в последнее время не особо жалует Россию приятными словами. Прибалтийская артистка нелестно высказывается о советском периоде жизни и о решении, которое приняли российские власти в ночь с 23 на 24 февраля. Тем не менее, несмотря на все заявления, оказалось, что к людям в РФ она испытывает хорошие чувства.

В одном из последних интервью Вайкуле вспомнила о своих гастролях по России и призналась в любви к россиянам. Она осталась под приятным впечатлением от жителей Сибири, назвав их невероятно добрыми и открытыми. Об этом она до сих пор говорит с большой улыбкой и удовольствием.

"Прекрасные люди. Очень добрые люди, отзывчивые. Может, это потому, что тяжелые жизненные условия, поэтому люди такие добрые, идут друг к другу навстречу, помогают – это мое такое восприятие было", – призналась артистка.

По словам Вайкуле, она всегда посещала сибирские города с большой радостью и удовольствием.

Также она высказалась о сибирячке Маше Распутиной. Вайкуле призналась, что очень давно с ней не общалась, хотя помнит, насколько та была веселой и задорной в жизни. При этом Лайма подчеркнула, что российская артистка – женщина непростой судьбы. 

"У каждого человека есть свои проблемы и достаточно серьезные, так и у Маши было, когда мы с ней были знакомы", – вспоминает латвийская певица.

Ранее Пригожин ответил Лайме Вайкуле, которая заявила, что приедет в Россию с гастролями после извинений и покаяния народа.

Источник: Утро.ру
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