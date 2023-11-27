Выступающую под флагом Украину Новикову хотят проверить на финансирование ВСУ

76-летняя Клара Новикова и представить не могла, каким резонансным окажется ее выступление. Про него теперь говорит вся Россия!

Во время недавнего концерта в столичном "Москонцерт-Холле" юмористка долго рассказывала про свою жизнь в Незалежной, гордилась тем, что родилась и выросла в Киеве, называя себе "киевлянкой". И время от времени переходила на мову. А на задник сцены в это время проецировалась фотография киевской улицы с огромным жовто-блакитным стягом.

Зрители кричали "браво!" Новиковой. Хотя нашлись и такие, которые сочли увиденное за провокацию. "Вы представляете, чтобы в годы Великой Отечественной Лидия Русланова давала концерта на фоне фашисткой свастики и травила на фронте байки на немецком языке? – негодовала одна из зрительниц. - Неужели у Новиковой на старости лет нет ума, чтобы делать такие вещи? Там сегодня гибнут наши ребята, а она на фоне украинского флага выступает".

В этой связи некоторым зрителям, как они признавались, интересно было бы убедиться, что Новикова не финансирует ВСУ. Раз уж так гордится своими украинскими корнями и даже со сцены на мове благодарила москвичей, говоря "Дякую!" Кроме того, есть вопросы и "Москонцерт-Холлу", который допускает такие вещи.

Кстати, зрителей концертов Новиковой предупреждают, что фото и видеосъемка запрещены. Видимо, есть риск, что не обойдется без провокаций, вот артистка и боится очередного скандала.

Стоит напомнить, что во время своего авторского фестиваля в Юрмале другая артистка – Лайма Вайкуле – прямо заявила, что собранные средства отправит в помощь ВСУ.