Куда пропала звезда "Аншлага" Клара Новикова после старта СВО

Некоторым действия звезды кажутся подозрительными

Известные события прошлого года внесли серьезные коррективы в жизнь многих людей. Россияне стали внимательно следить за поведением своих кумиров. Теперь каждый подозрительный шаг знаменитости вызывает беспокойство у поклонников. Так, некоторых весьма заинтересовал тот факт, что после старта спецоперации с радаров практически полностью пропала знаменитая юмористка Клара Новикова.



Сейчас звезду нашумевшего в свое время телепроекта "Аншлаг" практически не видно. После того, как зимой прошлого года информационное пространство взорвали новости о старте специальной операции, Новикова написала в социальных сетях, что очень переживает за многочисленных родственников, которые живут на Украине.



Артистка не посчитала нужным делать громкие политические заявления, однако назвала происходящее "кошмаром". Более того, юмористка подчеркнула, что отказывается участвовать в телевизионных проектах, так как не хочет отвечать на провокационные политические вопросы.



Например, свое нежелание ездить с концертами в Донбасс артистка объяснила тем, что в ее почтенном возрасте (звезде далеко за 70) она может позволить себе вести размеренную семейную жизнь и не участвовать в подобного рода мероприятиях.



К слову, ранее стало известно о том, что произошло с популярным комиком Гариком Мартиросяном после начала СВО.

