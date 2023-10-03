Покинул Россию и пропал с экранов: что стало с Мартиросяном после начала СВО

В последние месяцы поклонники потеряли ведущего из виду

На протяжении долгих лет Гарик Мартиросян буквально не сходил с российских экранов. Юморист был не только одним из самых ярких участников Comedy Club, но и любимцем многих зрителей. Однако за последние годы многое изменилось. Сначала ведущий покинул проект, который принес ему славу и поклонников, а затем и вовсе исчез из поля зрения публики.

Многие зрители и преданные фанаты потеряли Мартиросяна после событий весны прошлого года. Некоторые всерьез беспокоились и задавались вопросом о том, что стало с шоуменом после начала СВО. В конце 2022-го стало известно, что он покинул Россию и перебрался в Армению.

На родине юморист продолжил творческую деятельность. Комик начал работать над проектами для местного телевидения и, по его словам, с головой ушел в создание детских передач. Однако в начале этого года российских зрителей обрадовали прекрасной новостью. Стало известно о возвращении Мартиросяна на экраны в России. Он стал продюсером и ведущим передачи "Конфетка" вместе с Мариной Кравец.

Не так давно появилась информация, что совсем скоро любимый многими шоумен станет еще чаще радовать поклонников своим появлением на телевидении. На днях, 7 октября, в эфир выходит новое шоу с участием Гарика Мартиросяна. Он стал ведущим музыкальной программы "Ярче звезд". Поэтому теперь преданные фанаты уж точно не смогут его вновь потерять.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывший коллега Гарика Мартиросяна, Михаил Галустян, разорвал все связи с Гариком Харламовым.