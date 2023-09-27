Почему Татьяна Арнтгольц пропала с НТВ

Почему Татьяна Арнтгольц пропала с НТВ
Татьяна Арнтгольц. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники бьют тревогу

Популярная актриса Татьяна Арнтгольц отлично смотрелась в роли телеведущей известного проекта "Жди меня". Аудитория телеканала НТВ, на котором выходит эта передача, благосклонно приняли телеведущую и с большим удовольствием смотрели программу с ее участием. Однако выяснилось, что теперь программа осталась без талантливой ведущей.

Татьяна несколько лет радовала публику своим участием в телепередаче – вместе с Александром Лазаревым Арнтгольц вела программу с 2018 года. Три года назад артистка родила и была вынуждена взять паузу. Спустя некоторое время любимица публики вернулась на программу, но, как выясняется, ненадолго.

Татьяна объявила, что все же приняла для себя важное решение и покидает "Жди меня". Арнтгольц этот шаг дался нелегко, она привыкла к любимой работе и благодарной аудитории. Лазарев пояснил, что его коллега приняла решение больше времени посвящать игре на театральных подмостках и киносъемкам.

Скоро место знаменитости займет другая телеведущая. По имеющейся в распоряжении журналистов информации, программу "Жди меня" будет вести актриса Алена Бабенко.

К слову, недавно Татьяна Арнтгольц честно рассказала о разводе.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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