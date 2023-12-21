"Все время несет бред": Паулс неожиданно жестко ответил Вайкуле

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Известная исполнительница Лайма Вайкуле оклеветала Раймонда Паулса, заявив, что композитор копировал зарубежные песни. Звезда рассказала, что они перепевали американские песни, придумав к ним слова на латвийском. По мнению Вайкуле, этот способ использовали многие советские музыканты, в том числе и Раймонд Паулс, пользуясь тем, что зарубежный оригинал песен в СССР мало кто мог услышать.
Однако композитора слова Лаймы возмутили. Латвийский пианист назвал это "каким-то бредом" и удивился неблагодарности исполнительницы. Раймонд Паулс отметил, что только благодаря его работам Лайма Вайкуле получила такую популярность.
"Вы знаете, я к ней вообще серьезно не отношусь. Пусть говорит, что хочет", – поделился мнением Раймонд Паулс в интервью aif.ru.
Ранее Лайму Вайкуле "отправили" в сектор Газа после неосторожного высказывания.
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