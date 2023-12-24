Поддержавшая "предателей" Навка раскрыла отношение к SHAMAN

Поддержавшая "предателей" Навка раскрыла отношение к SHAMAN
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость рассказала о спорах с супругом

Татьяна Навка дала новое большое интервью, в котором высказалась на некоторые острые темы. Фигуристка поговорила о своем происхождении, как ее родственники переживают тяжелую политическую обстановку, отношениях с мужем, а также о "предателях России". Высказалась знаменитость еще и о Елене Исинбаевой и Алле Пугачевой. 

Чемпионка отказалась обеих знаменитостей причислять к людям, предавших свою страну. Напротив, она поддержала их, поскольку считает, что они поступили в соответствии со своими убеждениями. Например, Исинбаева давно живет за границей, у нее там семья. К тому же России было бы выгодно иметь своего человека в МОК, и Навка не думает, что легкоатлетка будет действовать против своего государства.

Это же касается и Пугачевой, которая, по ее словам, не предавала Россию, а просто уехала в Израиль вслед за своим мужем.

В этой точке зрения Татьяна Навка полностью солидарна со своим мужем, который ранее отказывался причислять Исинбаеву к предателям, а также не поддержал запрет на въезд в страну для Пугачевой. Тем не менее, у супругов бывают разногласия – например, по поводу отношения к музыке. Довольно часто Дмитрий Песков критикует выбор чемпионки и предлагает послушать что-то другое.

На вопрос журналистов, неужели от пресс-секретаря поступают рекомендации включать Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, спортсменка указала, что тут разногласий у них нет.

"Да, он тоже очень любит Шамана",

– раскрыла отношения мужа и свое к артисту поддержавшая "предателей" Навка.

Источник: РИА "Новости"
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