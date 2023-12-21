"Скажи своему супругу": Навка рассказала об угрозах украинских спецслужб

Фигуристка призналась, что с началом СВО от нее отвернулись многие друзья с Украины

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка призналась, что сейчас ее родным, которые остались на Украине, зачастую приходится несладко. В силу текущей общественно-политической обстановки и происходящих событий они подвергаются нападкам со стороны украинских спецслужб. По словам спортсменки, речь шла о реальном запугивании.

"Было такое: "Скажи своему супругу, чтобы он прекратил", – вспоминает Навка.

Супруга Пескова также отмечает, что начало СВО на какое-то время разрушило ее отношения со многими друзьями и знакомыми с Украины, которые тут же отвернулись от фигуристки. Они были негативно настроены против нее и всех россиян из-за тонны ложной информации, которая выливалась на них из местных СМИ. Однако спустя полтора года большинство друзей осознали свою неправоту и извинились перед Навкой, заявив, что сильно заблуждались относительно происходящего.

Ранее Навка разрыдалась на публике после выступления.