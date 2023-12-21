"Скажи своему супругу": Навка рассказала об угрозах украинских спецслужб

"Скажи своему супругу": Навка рассказала об угрозах украинских спецслужб
Татьяна Навка. Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигуристка призналась, что с началом СВО от нее отвернулись многие друзья с Украины

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка призналась, что сейчас ее родным, которые остались на Украине, зачастую приходится несладко. В силу текущей общественно-политической обстановки и происходящих событий они подвергаются нападкам со стороны украинских спецслужб. По словам спортсменки, речь шла о реальном запугивании.

"Было такое: "Скажи своему супругу, чтобы он прекратил", – вспоминает Навка.

Супруга Пескова также отмечает, что начало СВО на какое-то время разрушило ее отношения со многими друзьями и знакомыми с Украины, которые тут же отвернулись от фигуристки. Они были негативно настроены против нее и всех россиян из-за тонны ложной информации, которая выливалась на них из местных СМИ. Однако спустя полтора года большинство друзей осознали свою неправоту и извинились перед Навкой, заявив, что сильно заблуждались относительно происходящего.

Ранее Навка разрыдалась на публике после выступления.

Источник: РИА Новости Спорт ✓ Надежный источник
По теме

Русофобка Вайкуле снова плюнула в россиян: "Каменный век"

Артистка продолжает сыпать гадости

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей