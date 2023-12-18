Навка разрыдалась на публике после выступления

Навка разрыдалась на публике после выступления
Татьяна Навка. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com
Она вместе со своим бывшим партнером повторила программу "Кармен", принесшую им золото на Олимпиаде-2006

Судьба известного российского фигуриста Романа Костомарова в свое время потрясла многих. После тяжелой болезни спортсмен лишился конечностей, однако собрался с силами и снова вышел на лед. На шоу Ильи Авербуха Костомаров и его партнерша Татьяна Навка повторили программу "Кармен", которая принесла им золото на Туринской Олимпиаде в 2006 году. После откатанного выступления Навка разрыдалась на публике.

Сам Илья Авербух назвал совместное появление фигуристов на льду "историческим событием" и признался, что счастлив объявлять эту пару перед выступлением.

Напомним, что звездный фигурист Роман Костомаров оказался в больнице в начале текущего года. Ему пришлось нелегко: ИВЛ, кома, несколько операций и в итоге – ампутация части конечностей. Проведя почти полгода на больничной койке, спортсмен выписался из больницы, а вскоре снова встал на коньки.

Сам Роман Костомаров честно признавался, что случившееся стало ударом для него и было время, когда он не понимал, что делать и как теперь жить. Однако поддержка жены и детей помогла спортсмену выбраться из отчаяния и вернуться к любимой профессии.

Ранее мы писали, что Костомаров сравнивал свою болезнь с концом света.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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