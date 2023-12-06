Лишенный конечностей Костомаров сравнил свою болезнь с "концом света"

Лишенный конечностей Костомаров сравнил свою болезнь с "концом света"
Роман Костомаров. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
В тот страшный момент фигурист воспринимал все именно так

Роман Костомаров, лишенный конечностей после ампутации, сравнил начало своей страшной болезни с концом света, о чем откровенно поведал медиа.

В начале года фигурист оказался в реанимации из-за тяжелой пневмонии. Медики ввели его в состояние комы. Сепсис привел к проблемам с кровообращением, позднее ему ампутировали стопы с кистями рук, которые начали отмирать. Пришедший в себя фигурист был трагически подавлен. Однако титаническими усилиями Роман начал тренироваться с протезами. И, наконец, недавно начал снова стоять на льду.

Произошедшее 10 января Роман описывает как личный конец света. Хотя долгое время он не имел понятия о произошедшем. Кому воспринимает как длительный сон. А самые страшные события с фигуристом переживала, прежде всего, его семья.

Ампутация оказалась страшным ударом для Романа. Он не понимал, как теперь жить дальше. Помогла поддержка супруги, которая заявила, что семья во что бы то ни стало выберется из этого болота – и начнет жить дальше.

Ранее "Утро" рассказывало о причинах кризиса в отношениях Романа и Оксаны Домниной.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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