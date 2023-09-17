Не выдержала испытаний: Домнина объяснила уход от Костомарова

Не выдержала испытаний: Домнина объяснила уход от Костомарова
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Союз знаменитостей дал трещину

В отношениях Романа Костомарова и Оксаны Домниной уже бывали тяжелые периоды до того, как фигурист попал в больницу. В программе "Секрет на миллион" мужчина вспомнил, как избранница сообщила ему об уходе – это стало для него огромным потрясением. 

Оксана решила не скрывать от Романа настоящую причину. Она заявила, что полюбила другого и теперь будет с ним. Все происходило в 2013 году.

Сам спортсмен вспоминает, что решение возлюбленной стало для него настоящим шоком – ему казалось, что у них в отношениях все отлично, поводов для измены нет. После ухода Домниной он стал пытаться выяснить причину такого поступка, поняв, что и сам был виноват в произошедшем – из-за тяжелого характера Романа Оксане приходилось несладко, он часто вел себя неадекватно.

Домнина рассказала, что этот кризис у них был слишком долгим, и в какой-то момент испытания она не выдержала. Единственный выход, который увидела спортсменка – уйти к другому. Тем не менее, спустя пять месяцев Костомарову удалось убедить возлюбленную вернуться назад.

"Кризис был, но я счастлива, что мы его пережили, прожили. И очень благодарна Роману, что мы смогли дальше пройти этот путь и идти дальше, и любить друг друга", – призналась фигуристка.

После этого Домнина и Костомаров моментально обвенчались, хотя до этого спортсмен не видел в браке необходимости. Позже супруга стала для него крепкой опорой во время битвы с болезнью.

Источник: Секрет на миллион
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