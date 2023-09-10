Когда Костомаров вернется на лед: тренер озвучил срок

Возвращение фигуриста - вопрос нескольких месяцев, уверен специалист

Роман Костомаров после ампутаций конечностей, кажется, готов выйти на лед. На этот раз эксперты начали говорить о реальных сроках. Спортсмен круглосуточно пашет в спортзале, чтобы прийти в форму.

Коллеги Романа не сомневаются – тому еще предстоит выйти на лед, чтобы заявить о себе. Известный тренер, четырехкратный чемпион Советского Союза, фигурист Валерий Мешков считает, что Роман все-таки выйдет на лед. По крайней мере, его характер и воля это позволяют.

На полноценное восстановление для ледовых шоу у двухкратного олимпийского чемпиона займет до шести месяцев, указывает Мешков. При этом заслуженный тренер не исключает, что экс-подопечный Татьяны Навки вернется в строй еще быстрее озвученных прогнозов. Их Костомаров просто поломал.

А в конечном итоге, рассудил тренер, все определяется тем, что заложено внутри личности.

"Не думаю, что он сдался. Это все зависит от человека", – высказался тренер.

А до тех пор Роману есть, чем себя занять. "Утро" ранее писало, что 46-летний фигурист готов предстать перед зрителями в качестве мотивационного тренера.