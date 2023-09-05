Ставший инвалидом Костомаров сделал себе многомиллионный подарок

Спортсмен заслужил приятный презент

Российский фигурист Роман Костомаров за прошедший год пережил немало испытаний. Из-за запущенной болезни он лишился частей рук и ног, перенес инсульт, был на ИВЛ и ЭКМО, вся Россия молилась о его спасения. Врачам удалось вытащить его буквально с того света. Некоторые уже не верили, что фигурист выживет, и даже просили перестать мучать его и отключить от аппаратов жизнеобеспечения, дав спокойно умереть. Но сегодня он снова бодр и весел и даже недавно вышел на лед.

Чтобы наградить себя за все пережитые мучения, Роман Костомаров решил побаловать себя новым автомобилем. Он приобрел китайский кроссовер Exeed RX белого цвета с голосовым помощником за пять миллионов рублей. Олимпийский чемпион надеется, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль. По словам клиента автосалона, в котором Роман покупал машину, в тот день фигурист приехал с супругой, и они вместе выбрали автомобиль, сообщает "Общественная служба новостей".

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии 10 января. Фигуриста положили в реанимацию и сразу подключили к ИВЛ. У него была сложная форма пневмонии и множественные осложнения. Вскоре Костомарова пришлось переводить на ЭКМО и вводить в медикаментозную кому. Затем ему сделали несколько ампутаций из-за разрастающегося сепсиса, который врачи еле как остановили. 6 июля спортсмен выписался.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что потерявший конечности Костомаров нашел работу.