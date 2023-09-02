Потерявший конечности Костомаров нашел работу

Потерявший конечности Костомаров нашел работу
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роман показывает невероятную стойкость и любовь к жизни

Трагедия выдающегося российского фигуриста Романа Костомарова заставила содрогнуться всю страну. Из-за тяжелого заболевания талантливому спортсмену пришлось согласиться на ампутацию кистей рук и стоп. Для танцора на льду потеря конечностей – страшный приговор. Однако Костомаров не вешает нос и старается жить максимально полной жизнью. Стало известно, что Роман нашел для себя новый вид профессиональной деятельности.

Пример олимпийского чемпиона стал образцом для многих россиян. Костомаров своей послеоперационной жизнью показывает, что сильный духом человек может справиться с любыми преградами. Фигурист активно занимается спортом и осваивает протезы, которые заменили ему руки и ноги.

Также стало известно, что уже скоро 46-летний атлет предстанет перед публикой в качестве мотивационного спикера на форуме "Грани личного бренда". Грандиозное мероприятие состоится в ноябре. В своей речи спортсмен расскажет о том, как ему удалось сохранить вкус к жизни, и что помогает ему оставаться на плаву.

Организаторы форума уверены, что откровенный рассказ Романа, которому несколько месяцев пришлось оставаться между жизнью и смертью, а теперь предстоит сильно изменить свою жизнь и ежедневно преодолевать трудности, поможет другим людям, попавшим в сложную ситуацию, не падать духом.

К слову, ранее стало известно, что лишившийся конечностей Костомаров столкнулся с новой бедой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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