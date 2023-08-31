Лишившийся конечностей Костомаров столкнулся с новой бедой

Эксперт рассказал о состоянии спортсмена

С начала текущего года поклонники олимпийского чемпиона Романа Костомарова, коллеги по льду, друзья и родственники молятся о его полном выздоровлении. Однако лишившийся конечностей спортсмен столкнулся с новой бедой.

Роман Костомаров угодил в реанимацию после выступления на открытой площадке без необходимой защитной одежды. Изначально у фигуриста подозревали ковид, но он не подтвердился.

Меж тем, спортсмена пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Со временем у него развился некроз тканей. Избавляться от отмирающей плоти медики решили радикальными методами.

Чемпиону России, Европы и мира ампутировали ступни и кисти рук. Постепенно Роман Костомаров начал приходить в норму, выписался из больницы и занялся реабилитацией.

На ногах фигуриста появились протезы. Однако с руками все оказалось намного проблематичное. О новой беде заслуженного мастера спорта России рассказал реабилитолог Константин Терновой.

"Нужно понимать, что протезы для рук подбираются намного сложнее, дольше и дороже", – отметил эксперт.

По его словам, Роману Костомарову придется потратить дольше времени на реабилитацию рук. Кроме того, искать подходящие протезы нужно будет за границей.

Ранее терапевт Людмила Лапа заподозрила, что Роман Костомаров страдает из-за гормональных проблем.