После выписки Костомарову предрекли новую болезнь

Фигурист должен быть внимательным

Не так давно поклонники олимпийского чемпиона узнали радостную новость: его выписали из больницы, где он находился с января 2023-го. За это время на фигуриста обрушились тяжелые испытания. Самое страшное, пожалуй, это ампутация: Роман Костомаров лишился кистей рук, а также обеих ног по колено.

Однако спортсмен не упал духом. Он активно учится жить с протезами, а поддерживают его жена и дети. Публика тем временем надеется, что жизнь олимпийского чемпиона вернется в прежнее русло. Журналисты решили пообщаться с нумерологом, чтобы понять, что фигуриста ждет в будущем.

По словам Ирины Лидерман, все у Романа Костомарова будет хорошо. Правда, даже после выписки ему предрекли новую болезнь. Дело в том, что важное влияние на жизнь спортсмена оказывает цифра четыре, и продлится оно до 55 лет. Число ясно показывает, что ему нужно больше времени уделять отдыху и умудряться грамотно выстраивать свою работу.

"Иначе он может столкнуться с заболеванием", – говорит нумеролог.

Вместе с тем, в будущем у олимпийского чемпиона выстраивается прекрасная картина, особенно в финансовом плане. Об этом свидетельствует появление восьмерки.

"Он сможет хорошо зарабатывать, так как восьмерка напрямую связана с деньгами", – сказала нумеролог, рассуждая о жизни Романа Костомарова.