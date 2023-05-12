Послал далеко и надолго: медики рассказали о выходке Костомарова

Спортсмену с каждым днем становится лучше

После выздоровления Роману Костомарову предстоит долгая реабилитация. Слухи о его отъезде из России так и не подтвердились – фигурист до сих пор пребывает в реанимации в Коммунарке. Сейчас он ходит на восстановительные процедуры практически каждый день, в надежде скорее встать на ноги.

Источники в больнице утверждают, что психологическое состояние Костомарова и его супруги стабилизировалось. Теперь они стараются относиться к медикам с уважением и не считают, что все вокруг им должны. При этом от некоторых процедур, которые положены после подобной болезни, супруги категорически отказались.

"С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов. Рядом с ним также все время жена и брат", – поделились осведомители.

По их словам, сейчас спортсмену подбирают подходящие протезы. Пока его не будут выписывать из медучреждения, поскольку "ему и у них хорошо".