Послал далеко и надолго: медики рассказали о выходке Костомарова

Послал далеко и надолго: медики рассказали о выходке Костомарова
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмену с каждым днем становится лучше

После выздоровления Роману Костомарову предстоит долгая реабилитация. Слухи о его отъезде из России так и не подтвердились – фигурист до сих пор пребывает в реанимации в Коммунарке. Сейчас он ходит на восстановительные процедуры практически каждый день, в надежде скорее встать на ноги.

Источники в больнице утверждают, что психологическое состояние Костомарова и его супруги стабилизировалось. Теперь они стараются относиться к медикам с уважением и не считают, что все вокруг им должны. При этом от некоторых процедур, которые положены после подобной болезни, супруги категорически отказались.

"С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов. Рядом с ним также все время жена и брат", – поделились осведомители.

По их словам, сейчас спортсмену подбирают подходящие протезы. Пока его не будут выписывать из медучреждения, поскольку "ему и у них хорошо". 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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