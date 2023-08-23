"Шансов уже нет": Ягудин сделал заявление о карьере Костомарова

Спортсмен восхищает коллег своим упорством

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о трансформации Романа Костомарова после частичной ампутации. Одной из самых обсуждаемых и трагичных историй в 2023 году стала болезнь Романа Костомарова. Фигурист перенес ампутацию конечностей, однако продолжает радовать поклонников.

Напомним, что в январе этого года Костомаров попал в больницу из-за прогрессирующей пневмонии в тяжелом состоянии.

"В жизни случаются моменты, когда кажется, что шансов уже нет. Но кто может предвидеть, как все сложится? Роман уже водил машину пару дней назад. Год назад и сейчас – разные люди с точки зрения внешности",– рассказал Ягудин в недавнем интервью, добавив, что коллега, тем не менее, пытается выжать из себя максимум, проходя через пот и кровь ради того, чтобы встать на коньки.

Желание бороться за свою жизнь поразило Алексея Ягудина. Спортсмен отметил, что тяжелое заболевание не помешало Костомарову появиться на премьере шоу Ильи Авербуха "Письма любви".

Несмотря на восстановление после операций, фигурист вышел на лед и романтично признался в любви своей жене Оксане Домниной, которая является участницей нового ледового проекта. Трогательное видео с признанием супруге разлетелось в интернете и набрало много просмотров.

Костомаров также со сцены поблагодарил всех поклонников и близких за поддержку. Артист пожелал всем счастья и здоровья. Публика бурно отреагировала на слова чемпиона и одарила его бурными овациями.