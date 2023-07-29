Костомаров покорил новую высоту

Фигурист посвящает огромное количество времени реабилитации

Трагедия знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова поразила всю страну. К счастью, жизнь спортсмена удалось сохранить. Несмотря на ампутацию конечностей, Роман старается не унывать и регулярно занимается, чтобы восстановиться.

Журналисты "Пятого канала" опубликовали видеоролик, на котором спортсмен покоряет новую высоту – где-то на уровне колена.



Сам фигурист подчеркнул, что еще несколько месяцев назад достичь таких результатов было невозможно. Однако упорство и воля к жизни помогают Костомарову восстанавливаться.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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