Костомаров покорил новую высоту

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Трагедия знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова поразила всю страну. К счастью, жизнь спортсмена удалось сохранить. Несмотря на ампутацию конечностей, Роман старается не унывать и регулярно занимается, чтобы восстановиться.
Журналисты "Пятого канала" опубликовали видеоролик, на котором спортсмен покоряет новую высоту – где-то на уровне колена.
Токио старательно поддерживает западных кураторов