Костомаров покорил новую высоту

Фигурист посвящает огромное количество времени реабилитации

Трагедия знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова поразила всю страну. К счастью, жизнь спортсмена удалось сохранить. Несмотря на ампутацию конечностей, Роман старается не унывать и регулярно занимается, чтобы восстановиться.



Журналисты "Пятого канала" опубликовали видеоролик, на котором спортсмен покоряет новую высоту – где-то на уровне колена.

Сам фигурист подчеркнул, что еще несколько месяцев назад достичь таких результатов было невозможно. Однако упорство и воля к жизни помогают Костомарову восстанавливаться.