Почему Костомаров никогда не снимает шапку на публике: объяснила терапевт

Почему Костомаров никогда не снимает шапку на публике: объяснила терапевт
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Врач рассказала о состоянии фигуриста

После всех перенесенных операций лишившийся конечностей, но чудом выживший фигурист Роман Костомаров начал испытывать новые трудности. Чемпион России, Европы, мира и олимпийский игр страдает из-за гормональных проблем.

Такое мнение высказала терапевт Людмила Лапа. Она обратила внимание на фотографии спортсмена в социальных сетях. Дело в том, что после выписки из больницы Роман Костомаров активно общается с поклонниками и рассказывает им о ходе восстановления.

Однако на снимках на голове заслуженного мастера спорта постоянно красуется шапка. По мнению врача, атлет мог потерять волосы из-за жестких препаратов, необходимых для восстановления организма.

"То, что он перенес, это очень травматично для всего организма", – уверена медик.

По ее словам, гормональный сбой является естественным процессом в ситуации Романа Костомарова. Врач уверена, что органы спортсмена на данном этапе работают с перегрузками.

Напомним, фигурист попал в реанимацию в начале года после выступления на открытом катке без необходимой термоодежды. Фигуриста пришлось подключить к аппарату ИВЛ, кроме того, у него развился некроз тканей. В итоге медикам пришлось ампутировать конечности звезды ледовых арен.

Ранее протезист объяснил, сможет ли Роман Костомаров вернуться в спорт после ампутации.

Источник: POPCORNNEWS ✓ Надежный источник
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