Костомаров впал в тяжелую депрессию после ампутации - СМИ

Костомаров впал в тяжелую депрессию после ампутации - СМИ
Фото: t.me/ENews112
Спортсмен наотрез отказывается говорить с психологом

Протезирование фигуриста Романа Костомарова затянулось на неопределенный срок. Ампутированные конечности зажили не до конца. Каждый день к Роману наведывается психолог – однако тот отказывается с ним разговаривать.

Спортсмен считает, что в состоянии справиться с обрушившимся на него кошмаром самостоятельно. Телеграм-канал 112 пишет, что спортсмен фактически "капризничает".

Вместе с тем с Романом работают тренеры, работающие с подопечным над восстановлениям мышечной силы и нужного мотивационного настроя. А один из источников утверждает, что спортсмен сейчас в тяжелейшей депрессии.


Источник: 112 ✓ Надежный источник
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