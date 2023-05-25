Костомаров впал в тяжелую депрессию после ампутации - СМИ

Спортсмен наотрез отказывается говорить с психологом

Протезирование фигуриста Романа Костомарова затянулось на неопределенный срок. Ампутированные конечности зажили не до конца. Каждый день к Роману наведывается психолог – однако тот отказывается с ним разговаривать.

Спортсмен считает, что в состоянии справиться с обрушившимся на него кошмаром самостоятельно. Телеграм-канал 112 пишет, что спортсмен фактически "капризничает".

Вместе с тем с Романом работают тренеры, работающие с подопечным над восстановлениям мышечной силы и нужного мотивационного настроя. А один из источников утверждает, что спортсмен сейчас в тяжелейшей депрессии.



