Кравец озвучила неожиданную причину несчастья с Костомаровым

Кравец озвучила неожиданную причину несчастья с Костомаровым
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фигурист стал инвалидом не из-за проклятого ковида

Роман Костомаров попал в больницу в первые недели 2023-го. Фигуристу стало плохо после череды выступлений. За пять месяцев в больнице он пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей. Сейчас с пациентом работают реабилитологи и психологи. Актриса и певица Алена Кравец подозревает, что дело не только в коронавирусе.

Сама Кравец почти неделю провела на больничной койке. По официальной версии, она отравилась сырым тунцом. Но сама она думает, что ее, как и фигуриста, просто сглазили.

"Сглазили, как того же Романа Костомарова, который много месяцев провел в больнице и остался инвалидом. Вокруг ведь столько зависти, негатива, злых людей и косых взглядов", – пояснила Алена.

Фото: пресс-служба

Тут стоит заметить, что ясновидящие наблюдали у спортсмена проблемы в энергетике, которые могли появиться только из-за "дурного глаза" и  недоброжелателей. Здоровый спортсмен, который никогда ничем не болел, вдруг оказался инвалидом! Тут явно не обошлось без темных сил…

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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