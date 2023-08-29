Зачем на самом деле Авербух взял в шоу инвалида Костомарова

Известный продюсер объяснил, что к чему

На протяжении долгих тяжелых месяцев российские зрители пристально наблюдали за тем, как разворачивается трагедия в жизни знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Страшный недуг лишил спортсмена главного – его возможности двигаться без помощи посторонних предметов. К счастью, постепенно жизнь звезды налаживается (насколько это возможно). Фигуриста уже пригласили на лед в шоу Ильи Авербуха.



Известный российский продюсер Леонид Дзюник решил поделиться своим мнением по поводу сложившейся ситуации. Выход спортсмена на лед после нескольких ампутаций произвел фурор, его до сих пор активно обсуждают в социальных сетях.



Дзюник же уверен, что Авербух не только от чистого сердца стремится поддержать попавшего в страшную беду друга и коллегу, но и добавляет собственному шоу изюминку в виде именитого спортсмена-инвалида. Разумеется, с Костомаровым интерес к программе резко возрос.



Леонид подчеркнул, что абсолютно не осуждает Илью, ведь, в первую очередь, он делает благое дело.

"Хорошо, что Роман не сидит с палочкой возле подъезда, а находится в работе. Это жизнь его. Илья абсолютно правильно сделал, это героический поступок", – подчеркнул эксперт по светской тусовке.

К слову, ранее фигурист Ягудин сделал заявление о карьере Костомарова.

