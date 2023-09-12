Полюбила другого: Домнина призналась Костомарову в измене

Полюбила другого: Домнина призналась Костомарову в измене
Роман Костомаров. Фото:Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фигурист не смог однажды удержать любимую

Жизнь российского фигуриста Романа Костомарова разделалась на до и после из-за тяжелой болезни, которая едва не привела его в могилу. Спортсмен почти полгода пролежал в клиническом центре "Коммунарка", перенес несколько ампутаций, сепсис и кому. Все это нелегкое время рядом с ним была супруга Оксана Домнина. Одному Богу известно, что ей пришлось пережить, ведь ее даже уговаривали отключить измученного мужа от аппаратов и дать ему спокойно умереть. Но женщина справилась с трудностями и помогла Костомарову восстановиться.  

Домнину сразу предупредили, что их семейная жизнь уже не будет прежней. Получивший инвалидность Костомаров должен будет проходить длительную реабилитацию и заново учиться ходить. Некоторые не верили в то, что жена Костомарова выдержит и справится со всеми трудностями, но она проявила волю. Однако не все так гладко. 

В эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ Роман Костомаров признался, что несмотря на внешнюю видимость гармонии, в отношениях с женой у него немало проблем. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой олимпийский чемпион раскрыл все трудности семейной жизни. Десять лет назад Домнина бросила Костомарова и ушла к другому мужчине. 

"В наших отношениях произошел кризис", – призналась Домнина в эфире программы. 

Дело было, когда пара жила еще в гражданском браке. Оксана Домнина ушла от Романа Костомарова и сошлась с актером Владимиром Яглычем. Казалось, что она полюбила другого. Однако вскоре Домнина поняла, что не может перебороть чувства и вернулась к фигуристу. Вскоре пара поженилась.  

Выпуск программы "Секрет на миллион" выйдет в эфир 16 сентября. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что тренер озвучил сроки возвращения Костомарова на лед. 

Источник: "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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