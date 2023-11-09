До слез: Костомаров с протезами пустился в пляс под "Иванушек"

Журнал "ОК!" собрал звезд театра, кино, музыки и спорта на традиционную премию "Больше, чем звезды". Но настоящим героем вечера стал прославленный фигурист Роман Костомаров

10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на "до" и "после". Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей.

Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он для всех нас – лучший пример мужества, стойкости и преодоления. И на премии журнала "ОК!" легендарный спортсмен получил награду "Главный герой. Выбор редакции".

На торжественную церемонию он пришел в сопровождении любящей супруги – фигуристки Оксаны Домниной. Как трогательно она вела мужа под руку на сцену и к банкетному столу, как заботливо кормила салатом, рыбой и тортом, держа за него вилку. Просто до слез!

А когда на сцене появилась группа "Иванушки" с зажигательными суперхитами, то Роман Костомаров, хотя и сидя за столом, пустился в пляс. Он махал новым светящимся бионическим протезом, подпевал и готов был вскочить с места. Сколько силы духа, мужества и желание жить в этом герое, борце и настоящем мужчине!

Напомним, 22 августа олимпийский чемпион впервые появился на льду после болезни. Он вышел туда в кроссовках в конце номера своей супруги в шоу Ильи Авербуха "Письма любви".

"На лед я хотел бы выйти, – рассказал Костомаров. – Просто с этим связано много проблем сейчас. Я с детства учился управлять голеностопом и всеми мышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататься буду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потому что нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальная стопа".