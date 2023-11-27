Вставший на коньки Костомаров довел весь зал до рыданий

Ирина Понаровская, Ида Галич и Сергей Лазарев не смогли сдержать слез, глядя на выступление артиста

Ирина Понаровская, одна из судей проекта "Аватар", в предпоследнем выпуске программы попыталась угадать, кто был Железным дровосеком. В новом выпуске программы героя наконец представили – и им действительно оказался знаменитый фигурист Роман Костомаров.

Судьи выбрали, чья личность будет рассекречена в текущем выпуске. Уходя с передачи, Костомаров напоследок оглушил всех сильным и ярким голосом, спев композицию Игоря Корнелюка "Город, которого нет". Равнодушно слушать его выступление не смог никто: слезы текли по лицам всех судей.



"Это первый аватар, который довел нас до слез", – поделился потом Сергей Лазарев.

Фигурист добавил, что ждал "разоблачения" именно от Ирины Понаровской. Певица заметила, что слышала его голос еще на шоу "Маска" и сейчас узнала. Костомаров заметил, что участие в "Аватаре" далось ему легче, потому что исчезли проблемы с дыханием и не было тяжелого костюма.

Также фигурист рассказал, что ему не хотелось слишком рано покидать проект, но он уступает место профессионалам, скрывающимся под другими аватарами. Он долго продержался, но по последней песне слишком понятно было, что это поет именно он. Напоследок спортсмен пошутил, что подумывает о музыкальной карьере, ведь хитов записано уже на целый диск.

Ранее мы писали, что едва пришедший в себя Костомаров хотел покинуть этот мир.

