Лишившийся рук Костомаров сел за руль – видео

Спортсмен демонстрирует удивительную силу воли

История знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова до глубины души затронула его многочисленных поклонников и россиян в целом. Несмотря на потерю конечностей, Роман старается жить полной жизнью. Так, недавно спортсмен даже начал управлять автомобилем.

Душераздирающие кадры распространяются в информационном пространстве. Многие люди поражены тем, насколько воля к жизни помогает Костомарову покорять вершину за вершиной.

Как отмечают журналисты "Пятого канала", поклонники внимательно следят за достижениями любимого спортсмена и надеются, что уже скоро увидят его на коньках на льду.


Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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