Лишившийся рук Костомаров сел за руль – видео

Спортсмен демонстрирует удивительную силу воли

История знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова до глубины души затронула его многочисленных поклонников и россиян в целом. Несмотря на потерю конечностей, Роман старается жить полной жизнью. Так, недавно спортсмен даже начал управлять автомобилем.



Душераздирающие кадры распространяются в информационном пространстве. Многие люди поражены тем, насколько воля к жизни помогает Костомарову покорять вершину за вершиной.



Как отмечают журналисты "Пятого канала", поклонники внимательно следят за достижениями любимого спортсмена и надеются, что уже скоро увидят его на коньках на льду.