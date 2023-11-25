Хотел покинуть этот мир: Костомаров сделал душераздирающее признание

Фигурист вспомнил свои первые мысли в больнице, когда пришел в себя

Россия молилась за здоровье и жизнь Романа Костомарова, который успел в 2023 году пережить сепсис и потерю конечностей. А затем фигурист покорил страну своей волей к жизни и желанием вернуться на лед. Ныне спортсмен является примером для миллионов людей.

Однако, придя в себя и услышав горькую правду от медиков, Костомаров пустился в горькие рыдания. Подумывал даже, чтобы медики опустили руки и позволили ему тихо уйти.

"Жалел, что не сказал: "Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир", – вспоминает Роман.

Размышляя на больничной кровати, Костомаров содрогался не столько от того, насколько близка смерть, а от того, как страшно вдруг оказаться инвалидом. Не понимал, почему вдруг остальные спасают ему жизнь – мечтал, чтобы происходящее оказалось просто страшным сном.

Затем началась тяжелая и кропотливая реабилитация. Справляться помогала супруга с детьми. И в Романе пробудилась воля к жизни. Как-то сынишка снял с ноги отца протез и сообщил, что это изобретение, оказывается, легче обычной ноги. От такой детской непосредственности все посмеялись.

"Любовь очень помогает, когда я ухожу в депрессию", – признался Роман.

В скором времени Роман обещает даже выйти на лед. Костомаров уже вставал на коньки после пережитого.