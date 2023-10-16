"Дети из-за протезов называют меня роботом": Костомаров о жизни после ампутации

Олимпийский чемпион полгода провел в больнице и вышел инвалидом 1-й группы. Как встретила его семья? Об этом он рассказал рассказал на дискуссии "Верь в себя" в Торгово-промышленной палате столицы.

"Главное, о чем я переживал, лежа в больнице, было то, как пройдет моя встреча с детьми (12-летней дочерью Анастасией и 7-летним сыном Ильей – Прим. ред.), – признался спортсмен. – Я не хотел выходить, пока не появятся протезы. Протезы, правда, появились позже, но домой я все-таки вернулся на своих двух ногах".

На этой время детей вместе с бабушкой отправили на отдых, чтобы Роман три недели мог адаптироваться дома к тому своему состоянию, которое теперь с ним.

"В бытовом плане было сложно, трудно было делать самые элементарные вещи, – вспоминает он. – Но я дождался протезов, нашел в себе силы тренироваться, еще лежа в кровати. Пришлось начинать все с нуля! А когда я встал, первое время было ужасно трудно и больно. Сейчас мне гораздо легче, я чувствую себя нормальным полноценным человеком, веселящимся в друзьями, общающимся с людьми. Но только до тех пор, пока не снимаю с себя протезы. Вот в этот момент становится тяжело".

Фигурист признается, что когда после всех лекарств и препаратов пришел в себя и осознал случившееся, у него было ощущение ужаса и абсолютное нежелание жить. Но рядом были жена и брат, которые говорили, что жить надо ради детей. И оказались правы.

"Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит, как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют "Папа – робот 3000". Сын, правда, спрашивает: "Папа, а можно сделать так, чтобы у тебя еще и голова на 360 градусов поворачивалась?" – смеется Костомаров.