Какое первое слово Костомаров написал бионической рукой - видео

Спортсмен показал свои успехи на трогательных кадрах

О том, что за этот год пережил знаменитый фигурист Роман Костомаров, знает, пожалуй, вся страна. Пока спортсмен боролся за жизнь в больнице, за него переживали и молились как многочисленные поклонники, так и неравнодушные коллеги. За несколько месяцев любимец публики прошел через настоящий ад. Однако ему удалось не сдаться и преодолеть все испытания.

Не так давно Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. В тот момент многие очень гордились фигуристом и восхищались его невероятной силой духа. А теперь спортсмен поделился с публикой новыми успехами. Олимпийский чемпион впервые показал протез на руке и продемонстрировал, как тренируется писать с его помощью.

На кадры попал момент, как Костомаров держит ручку новыми механическими пальцами и старательно выводит буквы на листе бумаги. Уже в первые секунды ролика можно догадаться, какое первое слово спортсмен хочет написать бионической рукой.

"Мама... Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", – процитировал фигуриста "Пятый канал".

На видео отчетливо слышно, что в этот важный момент спортсмен находился не один. За кадром его поддерживала и подбадривала супруга Оксана Домнина. "Молодец. Сейчас маме отправим", – похвалила Костомарова жена, когда тот вывел на чистом листе заветное слово.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что происходит с потерявшим конечности Костомаровым.