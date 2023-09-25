Возвращение некроза: что происходит с потерявшим конечности Костомаровым

Судьба артиста разрывает сердца россиян

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров столкнулся с ужасной бедой. Из-за заболевания, которое привело к некрозу тканей, любимцу публики пришлось ампутировать кисти и стопы. Однако, как подчеркивают медицинские эксперты, испытания Костомарова вряд ли закончились.



Роман пережил очень серьезное заболевание. Тот факт, что он остался жив, уже является чудом. Более того, спортсмен нашел в себе силы бороться за счастливую жизнь. Артист не унывает и старается сделать все для того, чтобы быть полноценным членом общества.



К сожалению, медицина неумолима. По прогнозам специалистов, некроз вполне может вернуться. Врач-терапевт Лев Авербах отметил, что лечение таких пациентов, как Роман, обычно занимает достаточно много времени. Людям назначают сильные антибиотики, однако иногда они оказываются не способны побороть недуг.



В таком случае снова нужна ампутация, сообщает "Пятый канал". Более того, при неблагоприятном течении болезни может начаться микробное воспаление, которое часто приводит к гангрене. Сейчас Костомаров регулярно проходит обследование у врачей и старается делать все для выздоровления. За фигуриста молится вся страна.